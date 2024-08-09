Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 9 августа.

Опрессовка теплосети:

с 8 августа до выполнения работ 9 августа — опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона котельной ТЦ «Росляково Южное» — 12 домов.

Гидравлические испытания:

с 6 августа до выполнения работ 12 августа - гидравлические испытания котельной «Центральная» (ПАО «МТЭЦ») – 332 дома.

Плановый ремонт котельной:

с 1 августа до выполнения работ 14 августа - плановый ремонт (полная остановка источника) котельной по ул. «Фестивальная» (АО «МЭС») - 18 домов.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Привокзальная, 8, 10 - 2, 4, 6;

10.00 — 13.00 - просп. Кольский, 20 - 24;

10.00 — 15.00 - ул. Карла Либкнехта, 15а;

10.00 — 15.00 - ул. Полухина, 9а.

От электроснабжения:

10.30 — 11.30 - ул. Коминтерна, 22;

11.00 — 14.00 - ул. Коминтерна, 16;

10.00 — 16.30 - ул. Шабалина, 4.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.