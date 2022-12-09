Мурманская область. Арктика (16+)09.12.22 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 9 декабря.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 20.00 – просп. Кольский, 2, 4, 4а, 6, 8, 10; просп. Кирова, 49, 51; ул. Капитана Орликовой, 44, 45, 39, 41; ул. Старостина, 27, 29, 31, 33, 35; ул. Капитана Маклакова, 42, 43.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 – просп. Кирова, 56, 58; ул. Полярные Зори, 33 корп. 3; ул. Трудовых резервов, 8.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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