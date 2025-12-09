Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 9 декабря.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
9.00 — 15.30 - ул. Челюскинцев, 17/24.
От теплоснабжения:
9.00 — 15.00 - ул. Магомета Гаджиева, 11.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - ул. Вице-адмирала Николаева, 6, 8, 13, 15;
9.00 — 23.00 - ул. Александра Невского, 71, 73, 75, 79, 81, 80, 82.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Александрова, 6;
10.00 — 13.00 - ул. Челюскинцев, 21в, 25.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - просп. Кирова, 20, 20а;
10.00 — 13.00 - ул. Александра Невского, 88, 89, 92, 98;
10.00 — 15.00 - пр. Рыбный, 8.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.