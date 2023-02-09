Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 9 февраля.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 7 февраля до 17.00 9 февраля - ул. Шабалина, 29, 31.
От холодного водоснабжения:
9.30 — 16.30 – просп. Ленина, 19, 21, 23.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Свердлова, 6 корп. 3, 8 корп. 1, 8 корп. 2;
10.00 — 14.00 - ул. Хлобыстова, 23, 25;
10.00 — 16.00 - ул. Софьи Перовской, 39.
От электроснабжения:
10.00 — 12.00 - ул. Адмирала Ушакова, 4; ул. Нахимова, 24;
10.00 — 14.00 - ул. Самойловой, 6;
12.00 — 14.00 - ул. Свердлова, 2 корп. 2, 10 корп. 2;
14.00 — 16.00 - ул. Гагарина, 3; ул. Свердлова, 2 корп. 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.