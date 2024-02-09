Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 9 февраля.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - ул. Туристов, 34а, 43а, 45, 47, 49, 51;
9.00 — 23.00 - ул. Загородная, 28;
9.00 — 23.00 - ул. Челюскинцев, 32, 34.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Генерала Щербакова, 4, 6, 8, 12;
10.00 — 13.00 - ул. Полярные Зори, 2, 3, 5;
10.00 — 15.00 - ул. Комсомольская, 3а.
От электроснабжения
9.00 — 17.00 - пер. Казарменный, 2;
9.00 — 17.00 - ул. Аскольдовцев, 35 корп. 1;
9.00 — 17.00 - ул. Садовая, 2, 3;
9.00 — 17.00 - ул. Успенского, 4.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.