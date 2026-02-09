Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 9 февраля 2026 года.

От теплоснабжения:

10.00 — 15.00 - ул. Юрия Гагарина, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5;

10.00 — 15.00 - ул. Павлика Морозова 5/2, 5/3;

10.00 — 15.00 - ул. Свердлова, 14/3.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.