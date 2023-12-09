Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 и 11 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 9 и 11 декабря.
От холодного водоснабжения:
11 декабря
9.00 – 23.00 - ул. Капитана Орликовой, 15, 22;
9.00 – 17.00 - ул. Привокзальная, 14,16.
От водоснабжения:
с 9 декабря 10.00 по 11 декабря 8.00 - просп. Кольский, 129/1.
От газоснабжения:
9 декабря
10.00 – 13.00 - ул. Привокзальная, 6.
От электроснабжения:
9 декабря
9.00 – 16.00 - ул. Лесная, 10, 10а, 12, 17, 29, 39, 8, 9.
11 декабря
11.00 – 14.00 - ул. Капитана Маклакова, 37;
10.00 – 12.00 - ул. Старостина, 5;
12.00 – 16.00 - пр-д Связи, 12.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.