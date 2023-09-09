Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 и 11 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 9 и 11 сентября.
От горячего водоснабжения:
с 11.00 5 сентября до выполнения работ - ул. Пушкинская, 8а;
с 11.00 7 сентября до выполнения работ - ул. Профсоюзов, 22.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 15.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 48 корп. 1, 50;
9.00 — 17.00 - ул. Подстаницкого, 20, 20а;
9.00 — 23.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 18, 26, 28, 30, 32, 34, 36; ул. Нахимова, 11а.
От газоснабжения:
9 сентября
10.00 — 13.00 – просп. Кольский, 46.
От электроснабжения:
9 сентября
9.00 — 16.00 - ул. Инженерная, 5, 7, 22; ул. Николаева, 1/9, 3, 5, 7, 8, 13; ул. Александра Невского, 80;
9.00 — 17.00 - ул. Домостроительная, 18/3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.