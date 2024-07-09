Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 9 июля.

Испытания теплосети:

С 9 июля до выполнения работ 11 июля — испытания теплосети на гидравлические потери котельной «Абрам-Мыс» — 16 домов.

Плановый ремонт котельной:

со 2 июля до выполнения работ 15 июля – плановый ремонт котельной «Северная» - 492 дома;

с 9 июля до выполнения работ 22 июля — плановый ремонт котельной «Южная» (ПАО «МТЭЦ») — 564 дома.

с 9 июля до выполнения работ 22 июля — плановый ремонт котельной «Росляково-1» (МУП «Североморские сети») — 67 домов.

От электроснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Серафимовича, 1,2, 3, 4, (4/1, 4/2), 5,6,7, 8,10,11,12, 13; ул. Шолохова, 7;

С 8 июля с 23.00 до 9 июля 9.00 - ул. Бондарная, 9, 13, 28, 32, 22, 14, 16, 12, 12а, 10, 10а, 8, 34; ул. Первомайская, 2, 4, 6, 12, 18, 20, 22, 24; просп. Кольский, 161,163.

От горячего водоснабжения:

9.30 – 15.30 - ул. Нахимова, 5, 7, 7а, 9, 11.

От газоснабжения:

10.00 – 13.00 - ул. Новое Плато, 8; ул. Инженерная, 2; ул. Свердлова 2/2.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.