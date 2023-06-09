Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 9 июня.

Опрессовка теплосетей:

с 6 июня до выполнения 13 июня — опрессовка теплосети котельной «Центральная» (АО «МТЭЦ») — 575 домов;

с 8 июня до выполнения 9 июня — опрессовка теплосети ТЦ «Росляково Южное» (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона — 8 домов.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 5 июня до выполнения работ 9 июня - пер. Охотничий, 4;

с 10.00 7 июня до 17.00 9 июня - ул. Нахимова, 30;

9.00 — 16.00 - ул. Старостина, 29.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Анатолия Бредова, 5; ул. Свердлова, 26 корп. 3, 26 корп. 4.

От газоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Молодёжная (р-н. Росляково), 15;

10.00 — 13.00 - ул. Новое Плато, 1; ул. Ленинградская, 29/5.

От электроснабжения:

13.00 — 15.00 - ул. Полярные Зори, 25 корп. 1.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.