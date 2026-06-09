Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 июня
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 9 июня 2026 года.
От электроснабжения:
8.30 — 17.00 - ул. Печенгская, 3, 4, 5, 5а, 6, 6/2, 7, 7а, 7б, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 24;
8.30 — 17.00 - ул. Заречная, 1/8, 11, 12, 13, 14, 24;
8.30 — 17.00 - ул. Новосельская, 18а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, ГПТУ №16;
9.00 — 17.00 - ул. Колхозная, 4/6;
9.00 — 17.00 - ул. Печенгская, 26;
9.00 — 17.00 - ул. Халтурина, 9.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - просп. Кирова, 49;
10.00 — 15.00 - ул. Софьи Перовской, 11.
От горячего водоснабжения:
9.00 — 13.00 - ул. Подгорная, 22, 54, 64, 72;
9.00 — 13.00 - ул. Фестивальная, 9, 30, 24;
9.00 — 13.00 - ул. Пригородная, 17а, 43;
0.00 — до выполнения работ - ул. Софьи Перовской, 18;
0.00 — до выполнения работ - ул. Карла Маркса, 7, 7а, 9;
0.00 — до выполнения работ - ул. Капитана Буркова, 10;
0.00 — до выполнения работ - ул. Капитана Егорова, 17, 19;
0.00 — до выполнения работ - ул. Воровского, 15, 17;
0.00 — до выполнения работ - просп. Ленина, 82а, 84, 86;
0.00 — до выполнения работ - ул. Ленинградская, 27, 29/5.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.