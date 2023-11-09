Мурманская область. Арктика (16+)09.11.23 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 9 ноября.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 23.59, ул. Гончарова, 14, 18, 20;
9.00 – 17.00 - ул. Шмидта, 31/1; ул. Дзержинского, 3.
От газоснабжения:
10.00 – 13.00 - просп. Кольский, 78, 70, 72;
9.00 – 16.00 - ул. Шмидта, 39/1.
От электроснабжения:
9.30 – 17.30, ул. Челюскинцев, 18/20, 20.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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Последние комментарии
Нине Кполовне Ткаченко
06.11.23 19:51
Нинуля,позвони мне 79309004739, пожалуйста. Твоя мурманская подруга Якушева Люба. Очень жду... *** РЕДАКЦИЯ не рекомендует читателям размещать свои личные данные на электронных площадках!
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Александра
03.11.23 09:41
Перевела малышу *** Спасибо огромное! Редакция.
Д.О. Вернер
27.10.23 22:49
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