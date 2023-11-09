Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 9 ноября.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.59, ул. Гончарова, 14, 18, 20;

9.00 – 17.00 - ул. Шмидта, 31/1; ул. Дзержинского, 3.

От газоснабжения:

10.00 – 13.00 - просп. Кольский, 78, 70, 72;

9.00 – 16.00 - ул. Шмидта, 39/1.

От электроснабжения:

9.30 – 17.30, ул. Челюскинцев, 18/20, 20.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.