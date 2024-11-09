Мурманская область. Арктика (16+)09.11.24 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 9 ноября.
От электроснабжения:
9.00-16.00 - ул. Фурманова, 2 3, 4, 5, 6, 8; ул. Серафимовича, 11, 15, 17, 18, 19; ул. Куйбышева, 1, 3; ул. Гоголя, 19; Чапаева, 1, 3, 4, 5, 7.
От газоснабжения:
10.00-13.00 - просп. Героев-североморцев, 7 корп. 2, 17 корп. 2.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
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