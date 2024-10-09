Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 9 октября.
От холодного водоснабжения:
9.00 - до выполнения - ул. Лесная, 17, 29, 31.
От газоснабжения:
10.00-13.00 - ул. Генерала Фролова, 3, 4/6, 5, 13;
10.00-13.00 - ул. Юрия Гагарина, 3, 31;
10.00-13.00 - пр. Ивана Халатина, 20;
10.00-13.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 12, 13;
10.00-15.00 - ул. Александрова, 30 корп. 2.
От электроснабжения:
9.00-16.00 - ул. Новосельская, 4;
9.00-16.00 - ул. Заречная, 11, 13, 15, 17, 1/8, 12, 14, 20, 18;
9.00-16.00 - ул. Печенгская, 6/2, 4, 6, 8, 12/2, 9, 11, 7б, 7, 7а, 5, 5а, 3, 22, 24, 20, 18, 16, 14.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
9.00-16.00 - ул. Адмирала Флота Лобова, 56, 58, 60, 62.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.