Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 9 октября.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Капитана Пономарёва, 8, 12, 14, 11, 9/2, 9/1;
9.00 — 17.00 - ул. Пархоменко, 2, 4, 6, 8;
9.00 — 17.00 - ул. Ломоносова, 2, 6, 8, 12, 14, 9/1, 9/2, 7/1, 7/2, 10/1, 10/2, 10/3, 13, 15;
9.00 — 17.00 - ул. Чапаева, 10, 10а;
9.00 — 17.00 - ул. Фурманова, 15;
9.00 — 17.00 10 октября - ул. Алексея Генералова, 15;
9.00 — 17.00 10 октября - ул. Декабристов, 10, 12;
9.00 — 17.00 10 октября - ул. Фрунзе, 30.
От газоснабжения:
10.00-13.00 - ул. Полярные Зори, 31/2, 35/2;
10.00-13.00 - ул. Юрия Гагарина, 3, 31;
10.00-13.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 12, 16.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.