Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 9 сентября.
От холодного водоснабжения:
9.00 - 23.00 - ул. Полухина, 20-22.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Советская, 23;
9.00 – 17.00 - просп. Кирова, 17а.
От горячего водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Марата, 16, 18, 20 - 21, 22, 22а, 23;
9.00 – 17.00 - просп. Кирова, 15, 17, 19/24;
9.00 – 17.00 - ул. Декабристов, 20-22.
От электроснабжения:
18.00 – 00.00 - ул. Чехова, 1/62, 3, 5, 7, 10-2/60-4, 6, 8, 12;
18.00 – 00.00 - ул. Радищева, 5, 43, 47, 51, 56, 58, 60/2;
18.00 – 00.00 - ул. Куйбышева, 21, 23.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.