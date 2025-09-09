Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 9 сентября.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Академика Книповича, 42;
11.30 — 14.00 - ул. Полярные Зори, 38;
13.00 — 15.00 - ул. Полярные Зори, 46.
От горячего водоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Юрия Гагарина, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5;
9.00 — 16.00 - ул. Павлика Морозова, 5, 5/2, 5/3;
9.00 — 16.00 - ул. Свердлова, 12/3, 14/3.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Новое Плато, 16, 16а, 18.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.