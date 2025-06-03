Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске с 3 июня по 15 августа

Константин Петрович Что-то мне кажется, что я уже жил в такое счастливое время, а потом оказалось, что это было на бумаге. Комментарий к новости: Отчёт губернатора: Мурманская область реализует все социальные программы, несмотря на бюджетные ограничения

Ольга А в красивое количество получивших высокотехнологичную помощь тех, кто за свой счёт проходил исследования, тоже включили? Комментарий к новости: Мурманская область вошла в топ-3 по количеству сохраненных жизней и занимает второе место в России