Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске с 3 июня по 15 августа
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений с 3 июня по 15 августа.
От газоснабжения:
10.00 – 13.00 - ул. Новое Плато, 1, 2;
10.00 – 13.00 - ул. Сафонова, 20/2.
От газоснабжения:
10.00 – 15.00 - ул. Олега Кошевого, 4;
10.00 – 15.00 - пр. Михаила Бабикова, 11.
От электроснабжения:
10.00 – 13.00 - ул. Шевченко, 26;
10.00 – 16.00 - ул. Полярный Круг, 6.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Баумана, 26.
Со 2 июня до выполнения работ 4 июня:
опрессовка теплосети ЦТП «Новое Плато» после окончания отопительного сезона, 34 дома;
опрессовка теплосети ЦТП «Больничный городок» после окончания отопительного сезона, 145 домов;
опрессовка теплосети котельной «Росляково-1» (МУП «Североморские сети»), 67 домов.
Со 2 июня до выполнения работ 5 июня:
опрессовка теплосети ЦТП-202, 203 (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона, 47 домов;
опрессовка теплосети котельной «РОСТА» (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона, 144 дома;
опрессовка теплосети котельной района Абрам-Мыс (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона, 19 домов.
С 3 июня до выполнения работ 9 июня:
опрессовка теплосети котельной «Центральная» (АО «МТЭЦ»), 575 домов.
С 8.00 3 июня до 23.59 9 июня:
опрессовка тепловых сетей от ЦТП «просп. Кирова 31б» (АО «МЭС»), 8 домов;
опрессовка тепловых сетей от ЦТП «ул. Алексея Генералова, 2а» (АО «МЭС»), 16 домов.
С 3 июня до выполнения работ 5 июня.
опрессовка теплосети ЦТП «Шевченко, 26а» (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона, 16 домов;
опрессовка теплосети ЦТП «Бондарная, 12а» (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона, 20 домов;
опрессовка теплосети ЦТП «ул. Прибрежная, 17/1» (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона, 8 домов.
С 16 июня до выполнения работ 19 июня:
опрессовка теплосети котельной «Северная» (АО «МЭС»), 464 дома.
С 15 июня по 15 августа:
Полная остановка горячего водоснабжения района Абрам-Мыс (АО «МЭС»), 19 домов.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.