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Мурманская область. Арктика (16+)05.06.25 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске с 5 июня по 15 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений с 5 июня по 15 августа.

5 июня

От газоснабжения:

10.00 – 13.00 - ул. Новое Плато, 2а, 3;

10.00 – 15.00 - ул. Свердлова, 14 корп. 1.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 12.00 - ул. Фролова, 7а.

От электроснабжения:

9.00 – 12.00 - ул. Гарнизонная, 20, 22.

Со 2 июня до выполнения работ 5 июня:

опрессовка теплосети ЦТП-202, 203 (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона, 47 домов;

 опрессовка теплосети котельной «РОСТА» (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона, 144 дома;

 опрессовка теплосети котельной района Абрам-Мыс (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона, 19 домов.

С 3 июня до выполнения работ 9 июня:

опрессовка теплосети котельной «Центральная» (АО «МТЭЦ»), 575 домов.

С 8.00 3 июня до 23.59 9 июня:

опрессовка тепловых сетей от ЦТП «просп. Кирова 31б» (АО «МЭС»), 8 домов;

опрессовка тепловых сетей от ЦТП «ул. Алексея Генералова, 2а» (АО «МЭС»), 16 домов.

С 3 июня до выполнения работ 5 июня:

опрессовка теплосети ЦТП «Шевченко, 26а» (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона, 16 домов;

 опрессовка теплосети ЦТП «Бондарная, 12а» (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона, 20 домов;

опрессовка теплосети ЦТП «ул. Прибрежная, 17/1» (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона, 8 домов.

С 16 июня до выполнения работ 19 июня:

опрессовка теплосети котельной «Северная» (АО «МЭС»), 464 дома.

С 15 июня по 15 августа:

Полная остановка горячего водоснабжения района Абрам-Мыс (АО «МЭС»), 19 домов.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

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