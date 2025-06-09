Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске с 9 июня по 15 августа
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений с 9 июня по 15 августа.
С 3 июня до выполнения работ 9 июня:
опрессовка теплосети котельной «Центральная» (АО «МТЭЦ»), 575 домов.
С 8.00 3 июня до 23.59 9 июня:
опрессовка тепловых сетей от ЦТП «просп. Кирова 31б» (АО «МЭС»), 8 домов;
опрессовка тепловых сетей от ЦТП «ул. Алексея Генералова, 2а» (АО «МЭС»), 16 домов.
С 16 июня до выполнения работ 19 июня:
опрессовка теплосети котельной «Северная» (АО «МЭС»), 464 дома.
С 15 июня по 15 августа:
Полная остановка горячего водоснабжения района Абрам-Мыс (АО «МЭС»), 19 домов.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.