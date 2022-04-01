Плановые отключения в Мурманске на 1 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 1 апреля.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Адмирала Лобова, 27 корп. 1, 27 корп. 2, 27 корп. 3, 31 корп. 1, 37 корп. 2; ул. Адмирала Ушакова, 1, 3, 5 корп. 1, 5 корп. 2, 7 корп. 1, 7 корп. 2; ул. Осипенко, 2;
с 8.30 — до выполнения - ул. Карла Либкнехта, 31, 33, 35; ул. Октябрьская, 38.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 31 марта до 15.00 1 апреля – просп. Кирова, 15; ул. Марата, 20; ул. Халтурина, 3.
с 9.00 30 марта до выполнения работ 2 апреля – просп. Ленина, 62/11.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.59 - ул. Папанина, 47; ул. Челюскинцев, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39; ул. Загородная, 18, 28; ул. Туристов, 34а, 43а, 45, 47, 49, 51.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - ул. Капитана Копытова, 24, 25; ул. Книповича, 35 корп. 1, 34; ул. Гагарина, 9 корп. 2, 5, 18, 88.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.