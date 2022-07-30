Плановые отключения в Мурманске на 1 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 1 августа.

Плановый ремонт котельной:

с 20 июля до выполнения работ 2 августа – плановый ремонт котельной «Роста» - 144 дома;

с 26 июля до выполнения работ 8 августа – плановый ремонт котельной «Южная» - 591 дом;

со 2 августа до выполнения работ 15 августа — плановый ремонт ЦТП «Фестивальная» — 15 домов.

Опрессовка теплосети котельной:

со 2 августа до выполнения работ 4 августа — опрессовка тепловой сети котельной «Абрам-Мыс» — 19 домов.

От горячего водоснабжения:

с 10.00 26 июля до выполнения работ 1 августа - ул. Капитана Буркова, 23;

с 8.00 29 июля до выполнения работ 9 августа - ул. Молодёжная (жилой район Росляково), 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Крупской, 36, 38.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.