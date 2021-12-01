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Мурманская область. Арктика (16+)01.12.21 08:30

Плановые отключения в Мурманске на 1 декабря

Плановые отключения в Мурманске на 1 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 1 декабря.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Александрова, 26, 28, 30 корп.1, 30 корп.2, 30 корп.3, 32/2, 32 корп.2; ул. Аскольдовцев, 12, 26 корп.2, 26 корп.3; ул. Полухина, 5;

9.00 – 17.00 - ул. Адмирала Лобова, 27 корп.1, 27 корп.2, 27 корп.3; ул. Осипенко, 2.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 29 ноября до 16.00 1 декабря - ул. Олега Кошевого, 6 корп.1, 6 корп.2;

с 14.20 29 ноября до выполнения работ 1 декабря – просп. Кирова, 26.

От холодного водоснабжения:

с 8.00 1 декабря до выполнения работ - ш. Североморское (жилой район Росляково), 2, 4; ул. Заводская (жилой район Росляково), 4, 4 корп.1, 6; ул. Школьная (жилой район Росляково), 2, 4; ул. Приморская (жилой район Росляково), 1, 3;

9.00 – 16.00 - ул. Александрова, 20.

От газоснабжения:

10.00 – 15.00 - ул. Героев Рыбачьего, 23, 28, 29; ул. Полярные Зори, 33 корп.1; просп. Героев-североморцев, 5 корп.3, 19; ул. Александра Невского, 69/51, 75;

10.00 – 16.00 - ул. Олега Кошевого, 10.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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