Мурманская область. Арктика (16+)30.01.21 08:30
Плановые отключения в Мурманске на 1 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 1 февраля.
От горячего водоснабжения:
с 8.00 1 февраля до 16.00 2 февраля - ул. Олега Кошевого, 8.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Полярные Зори, 41 корп. 3.
От газоснабжения:
10.00 – 16.00 -с ул. Полярный Круг, 2.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Комментарии
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Последние комментарии
Igor Maltsev
30.01.21 08:50
Hi Dad, if you ever want to contact me you can find me on Facebook. I'd love to have a chat after so many years
Igor Maltsev
30.01.21 08:25
Good job dad
Матвей
29.01.21 18:09
Если это было так, то жизнь в России была бы иной! Наёмные работники не могут быть трудоголиками по сути трудовых отношений.
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