Плановые отключения в Мурманске на 1 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 1 февраля.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 31 января до 14.00 1 февраля - ул. Капитана Копытова, 18, 19, 20;

с 9.00 31 января до 16.00 2 февраля - ул. Героев Рыбачьего, 22, 26;

с 9.00 1 февраля до 17.00 3 февраля - ул. Шабалина, 45, 47.

От холодного водоснабжения:

9.30 – 16.00 - ул. Павлика Морозова, 2/11.

От газоснабжения:

10.00 – 15.00 – просп. Кольский, 202; ул. Свердлова, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 48, 50, 54.

От электроснабжения:

0.00 – 7.00 - переулок Русанова, 5, 7, 8, 10; ул. Книповича, 3/6; ул. Шмидта, 19.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.