Плановые отключения в Мурманске на 1 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 1 июля.

Опрессовка тепловых сетей:

с 28 июня до выполнения 1 июля – опрессовка тепловых сетей от ЦТП-171, ЦТП-175 (АО «МЭС») – 77 домов;

с 28 июня до выполнения 1 июля - прессовка тепловой сети от котельной ЦТП «Фестивальная» (ОАО «ММРП») – 18 домов;

с 28 июня до выполнения 1 июля - опрессовка тепловых сетей от котельной ЦТП «Шевченко» – 13 домов;

с 28 июня до выполнения 1 июля - опрессовка тепловых сетей от котельной ЦТП «Бондарная» – 27 домов;

с 28 июня до выполнения 1 июля - опрессовка тепловых сетей от котельной ЦТП «Прибрежная» – 9 домов.

Ремонт теплосетей и ТЦ:

с 29 июня до выполнения 12 июля - плановый ремонт Центральной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 332 дома.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 13.00 - ул. Крупской, 18, 20.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 13.00 - пер. Якорный, 4а, 6, 6а;

10.00 – 16.00 - ул. Рогозерская, 2, 14, 14а; ул. Планерная, 3;; ул. Книповича, 43, 45, 46, 48, 52, 55, 67 ул. Павлова, 6.

От газоснабжения:

с 9.00 1 июля до 16.00 2 июля - ул. Приморская (р-н. Росляково), 1;

10.00 – 15.00 – просп. Кольский, 58, 62; ул. Сафонова, 43; ул. Книповича, 45.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.