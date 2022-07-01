Плановые отключения в Мурманске на 1 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 1 июля.

Плановый ремонт котельной:

с 21 июня до выполнения 4 июля – плановый ремонт котельной «Росляково Южное» (АО «МЭС») – 8 домов;

с 28 июня до выполнения 11 июля – плановый ремонт котельной «Центральная» – 1079 домов.

От горячего водоснабжения:

с 10.00 29 июня до выполнения работ 3 июля - пер. Охотничий, 21;

с 9.00 27 июня до выполнения работ 12 июля - ул. Зелёная, 80;

9.00 – 13.00 - ул. Старостина, 29.

От горячего и холодного водоснабжения:

с 9.00 1 июля до выполнения работ - ул. Капитана Буркова, 23; пр-д. Капитана Тарана, 2, 3, 4; ул. Полярные Зори, 34;

9.00 – 11.00 - ул. Софьи Перовской, 18;

9.00 – 13.00 - ул. Капитана Маклакова, 48;

9.00 – 14.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 5, 19; ул. Николаева, 6.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 13.00 - ул. Капитана Маклакова, 46, 47, 49;

9.00 – 16.00 - ул. Октябрьская, 2, 2а.

От газоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Приморская (р-н. Росляково), 1.

От электроснабжения:

9.00 – 12.00 - ул. Полухина, 7;

9.00 – 17.00 - ул. Адмирала Лобова, 57;

13.00 – 17.00 - ул. Полухина, 7.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.