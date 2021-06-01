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Мурманская область. Арктика (16+)01.06.21 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 1 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 1 июня.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 – 15.00 - ул. Героев Рыбачьего, 9, 10; ул. Молодёжная, 11; ул. Халтурина, 7, 11;

9.00 – 16.00 - пр-д. Молодёжный, 8, 9; ул. Героев Рыбачьего, 11, 12, 13; ул. Спортивная, 7/6; ул. Халтурина, 35.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 31 мая  до 16.00 1 июня - ул. Полярные Зори, 12, 14, 16, 18;

с 9.00 31 мая до 16.00 2 июня-  ул. Халтурина, 3;

с 9.00 1 июня до 16.00 2 июня – просп. Кирова, 43, 45, 47; ул. Ломоносова, 3;

с 10.00 1 июня до 17.00 3 июня - ул. Книповича, 49 корп. 4.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.00 - ул. Полярные Зори, 39, 41 корп. 2.

От газоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Молодёжная (р-н. Росляково), 19;

10.00 – 16.00 – просп. Кольский, 49;

10.00 – 16.30 - ул. Ломоносова, 2; ул. Книповича, 43; ул. Инженерная, 1.

От электроснабжения:

13.00 – 17.00 – просп. Ленина, 83, 87; ул. Володарского, 12; ул. Октябрьская, 1, 3, 3а.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

Комментарии

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