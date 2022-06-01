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Мурманская область. Арктика (16+)01.06.22 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 1 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 1 июня.

Испытания тепловой сети:

с 1 июня до выполнения 3 июня  – испытание теплосети котельной «РОСТА» (АО «МЭС») на гидравлические потери – 144 дома.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 30 мая до 16.00 1 июня - б-р. Театральный, 9; ул. Капитана Орликовой, 13;

8.30 – 16.30 - ул. Аскольдовцев, 11, 15, 17, 19; ул. Чумбарова-Лучинского, 22, 24.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 14.00 - ул. Миронова, 12, 14;

9.00 – 16.00 - ул. Саши Ковалева, 10; ул. Свердлова, 72;

13.00 – 17.00 - ул. Хлобыстова, 5.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.00 - ул. Нахимова, 11а; ул. Адмирала Лобова, 18, 26, 28, 30, 32, 34, 36;

10.00 – 15.00 - ул. Аскольдовцев, 33.

От газоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Молодёжная (р-н. Росляково), 19;

10.00 – 13.00 - ул. Ломоносова, 2; ул. Халатина, 14;

10.00 – 16.00 – просп. Ленина, 45.

От электроснабжения:

11.00 – 14.00 - ул. Героев Рыбачьего, 22.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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