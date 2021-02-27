Плановые отключения в Мурманске на 1 марта

Константин Заборы - вот, тоже, интересная тема. Весь город в страшных заборах, которые мешают чистить тротуары, и требуют ежегодного ремонта (покраска, удаление ржавчины, мойка). От них нет никакой практической Комментарий к новости: СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Парк махинаторов»

Ерохин Виктор Петрович, сочувствующий. Причина этой трагедии - бедность и бесправие граждан России-страдалицы. Она в который раз обнажила, то о чем мы сами знаем! Почему человек не отказался от сей работы и сел за руль и рычаги шнекоротор Комментарий к новости: На месте недавней трагедии на озере Канентъявр представители московской медиатусовки проводят рискованные заезды