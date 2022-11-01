Мурманская область. Арктика (16+)01.11.22 08:15
Плановые отключения в Мурманске на 1 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 1 ноября.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 20.00 - ул. Гагарина, 27, 29, 31; ул. Миронова, 4, 6.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Ломоносова, 7 корп. 1, 14, 15.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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