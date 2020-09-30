Плановые отключения в Мурманске на 1 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 1 октября.

От горячего водоснабжения:

с 29 сентября до выполнения работ 1 октября – просп.Кольский, 43.

От горячего и холодного водоснабжения:

8.00 – 21.00 - ул. Карла Маркса, 6/1, 8/2; пр-д. Рыбный, 3, 4;

8.30 – 23.59 - ул. Папанина, 3; пр-д. Северный, 1, 3.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 23.59 - ул. Папанина, 3 корп. 1;

9.00 – 23.00 - ул. Сафонова, 26.

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 - ул. Ломоносова, 14, 15; ул. Полярные Зори, 21 корп. 2; ул. Чумбарова-Лучинского, 6, 8; ул. Хлобыстова, 7, 9;

10.00 – 16.00 – просп. Кирова, 25.

От электроснабжения:

9.00 – 13.00 - ул. Большая Ручьевая, 28; ул. Боровая, 29, 30а, 31, 38, 38а, 40а, 49, 50, 51, 58; ул. Малая Ручьевая, 20, 22;

9.00 – 17.00 – просп. Героев-североморцев, 72, 76 корп.1, 78 корп.1; ул. Адмирала Лобова, 1, 3, 5.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.