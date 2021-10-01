Плановые отключения в Мурманске на 1 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 1 октября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Радищева, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59; ул. Рылеева, 2, 3, 4, 5; ул. Чехова, 4, 6.

От газоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Радищева, 12, 22;

10.00 — 14.00 - ул. Ломоносова, 2;

10.00 — 15.00 - ул. Ломоносова, 14, 15; ул. Полярные Зори, 21 корп.2; ул. Чумбарова-Лучинского, 6, 8; ул. Хлобыстова, 9.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.