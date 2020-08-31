Плановые отключения в Мурманске на 1 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 1 сентября.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 31 августа до 16.00 2 сентября – ул. Капитана Пономарева, 8, 11; ул. Ломоносова, 1/13;

9.00 – 16.00 - ул. Нахимова, 22; ул. Разина, 3, 5; ул. Сафонова, 28а.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 23.00 - ул. Марата, 9, 10, 12а, 14, 15, 17, 17а;

10.00 – 15.00 - ул. Колхозная, 10а.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 – просп. Кольский, 34; ул. Новое Плато, 11; ул. Аскольдовцев, 5;

10.00 – 16.00 – просп. Кирова, 23.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.