Мурманская область. Арктика (16+)01.09.21 08:15
Плановые отключения в Мурманске на 1 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 1 сентября.
От горячего водоснабжения:
с 0.00 24 августа до выполнения работ 4 сентября - ул. Воровского, 20;
с 11.45 28 августа до выполнения работ 1 сентября - ул. Загородная, 7;
11.00 — 17.00 – просп. Кольский, 119.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 – просп. Кольский, 34; ул. Новое Плато, 11; ул. Аскольдовцев, 5;
10.00 — 16.00 - ул. Адмирала Лобова, 48.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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