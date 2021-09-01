Плановые отключения в Мурманске на 1 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 1 сентября.

От горячего водоснабжения:

с 0.00 24 августа до выполнения работ 4 сентября - ул. Воровского, 20;

с 11.45 28 августа до выполнения работ 1 сентября - ул. Загородная, 7;

11.00 — 17.00 – просп. Кольский, 119.

От газоснабжения:

10.00 — 15.00 – просп. Кольский, 34; ул. Новое Плато, 11; ул. Аскольдовцев, 5;

10.00 — 16.00 - ул. Адмирала Лобова, 48.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.