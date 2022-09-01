Плановые отключения в Мурманске на 1 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 1 сентября.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 12.00 - ул. Фадеев Ручей, 25; ул. Ломоносова, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 11, 13, 15; ул. Капитана Пономарева, 9 корп. 1, 9 корп. 2.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Новое Плато, 11, 13; просп. Кольский, 38, 42.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.