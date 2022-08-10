Плановые отключения в Мурманске на 10 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 10 августа.

Плановый ремонт котельной:

со 2 августа до выполнения работ 15 августа — плановый ремонт ЦТП «Фестивальная» — 15 домов.

Опрессовка теплосети котельной:

с 8 августа до выполнения работ 11 августа — опрессовка тепловой сети котельной «Роста» — 144 дома;

с 9 августа до выполнения работ 12 августа — опрессовка тепловой сети котельной «АО МЭС» — 55 дома;

с 10 августа до выполнения работ 12 августа — опрессовка тепловой сети котельной «Росляково» — 67 дома.

Гидравлические испытания:

с 9 августа до выполнения работ 15 августа — гидравлические испытания котельной «Восточная» — 721 дом.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 – просп. Героев-североморцев, 17/1, 17 корп. 2, 19.

От газоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Советская (Росляково), 5;

10.00 — 13.00 - ул. Полярные Зори, 13;

10.00 — 16.00 - ул. Героев Рыбачьего, 6.

От электроснабжения:

9.30 — 10.30 - ул. Павлика Морозова, 4а.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.