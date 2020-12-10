Плановые отключения в Мурманске на 10 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 10 декабря.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 8 декабря до 16.00 10 декабря - ул. Героев Рыбачьего, 46, 48;
с 9.00 10. декабря до 16.00 11 декабря - пер. Якорный, 3, 6.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 – 14.00 - ул. Гагарина, 39 ,41;
13.00 – 16.00 - ул. Бочкова, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 17, 19, 21; ул. Достоевского, 5, 6, 7, 8.
От холодного водоснабжения:
с 9.00 10 декабря до выполнения работ - ул. Школьная (п. Росляково), 5, 5 корп. 2;
9.00 – 23.59 – просп. Героев-североморцев, 56, 58; ул. Кирпичная, 2, 3, 6, 8, 12; ул. Александра Невского, 88, 90, 92, 94, 96, 98.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 – просп. Кирова, 22, 53, 53а; ул. Гагарина, 27, 29; ул. Хлобыстова, 32.
От электроснабжения:
11.00 – 13.00 – просп. Кольский, 41.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.