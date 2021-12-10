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Мурманская область. Арктика (16+)10.12.21 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 10 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 10 декабря.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 9.00 10 декабря до выполнения работ – просп. Ленина, 26.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 9 декабря до 16.00 10 декабря - ул. Бабикова, 2, 4;

с 15.25 9 декабря до выполнения работ 10 декабря – просп.  Ленина, 98.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Аскольдовцев, 17;

9.00 – 23.00 - ул. Сафонова, 3а, 8; ул. Осипенко, 17а; ул. Лобова, 15, 15а.

Будет снижена подача холодного водоснабжения до 3.0 кг/см2

9.00 – 23.00 - ул. Осипенко, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12 (МДУ № 139), 14; ул. Сафонова, 5, 7, 9, 11 (СОШ № 57); ул. Адмирала Ушакова, 1, 3, 5 корп. 1, 5 корп. 2, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 11, 13; ул. Адмирала Лобова, 27 корп. 1, 27 корп. 2, 27 корп. 3, 31 корп. 1, 31 корп. 2.

От газоснабжения:

10.00 – 15.00 – просп. Кирова, 20, 53, 53а; ул. Александрова, 30 корп. 1, 30 корп. 3; ул. Гагарина, 27, 29.

От электроснабжения:

9.30 – 12.00 - ул. Старостина, 53.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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