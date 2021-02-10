Плановые отключения в Мурманске на 10 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 10 февраля.
От горячего водоснабжения:
с 14.00 2 февраля до выполнения работ 10 февраля – просп.Кольский, 206;
с 12.00 8 февраля до выполнения работ 12 февраля - ул. Капитана Орликовой, 11, 12;
с 9.00 9 февраля до 17.00 11 февраля - ул. Шабалина, 29, 31.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - пр-д. Молодёжный, 5, 6, 8, 9, 10.
От газоснабжения:
9.30 — 16.30 - ул. Генерала Щербакова, 4; ул. Полярные Зори, 6, 7; ул. Карла Либкнехта, 8, 30а; ул. Хлобыстова, 27, 29; ул. Челюскинцев, 21а;
10.00 — 16.00 – просп. Кольский, 220.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.