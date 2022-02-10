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Мурманская область. Арктика (16+)10.02.22 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 10 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 10 февраля.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 9.00 10 февраля до выполнения работ - проезд Капитана Тарана, 20.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 9 февраля до 17.00 11 февраля - ул. Героев Рыбачьего, 61, 63, 75; ул. Капитана Копытова, 28, 29, 30;

с 9.00 8 февраля до 20.00 10 февраля - ул. Шабалина, 29, 31.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.00 - ул. Адмирала Лобова, 47; ул. Разина, 3, 5, 8; ул. Нахимова, 22; ул. Сафонова, 28, 28а, 30, 32/19;

9.30 – 13.30 - ул. Дзержинского, 6, 8; просп. Ленина, 64.

От газоснабжения:

10.00 – 15.00 - ул. Генерала Щербакова, 6, 8, 12; ул. Полярные Зори, 9; ул. Карла Либкнехта, 8, 30а; ул. Челюскинцев, 31; ул. Хлобыстова, 31.

От электроснабжения:

0.00 – 7.00, - просп. Ленина, 72, 74, 76, 78; ул. Самойловой, 3; ул. Шмидта, 3.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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