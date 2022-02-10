Плановые отключения в Мурманске на 10 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 10 февраля.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 9.00 10 февраля до выполнения работ - проезд Капитана Тарана, 20.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 9 февраля до 17.00 11 февраля - ул. Героев Рыбачьего, 61, 63, 75; ул. Капитана Копытова, 28, 29, 30;
с 9.00 8 февраля до 20.00 10 февраля - ул. Шабалина, 29, 31.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 23.00 - ул. Адмирала Лобова, 47; ул. Разина, 3, 5, 8; ул. Нахимова, 22; ул. Сафонова, 28, 28а, 30, 32/19;
9.30 – 13.30 - ул. Дзержинского, 6, 8; просп. Ленина, 64.
От газоснабжения:
10.00 – 15.00 - ул. Генерала Щербакова, 6, 8, 12; ул. Полярные Зори, 9; ул. Карла Либкнехта, 8, 30а; ул. Челюскинцев, 31; ул. Хлобыстова, 31.
От электроснабжения:
0.00 – 7.00, - просп. Ленина, 72, 74, 76, 78; ул. Самойловой, 3; ул. Шмидта, 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.