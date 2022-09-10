Плановые отключения в Мурманске на 10 и 12 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 10 и 12 сентября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Кильдинская, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; ш. Верхнеростинское, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17.
От холодного водоснабжения:
13.00 — 23.00 - ул. Промышленная, 4 корп. 1, 10, 13, 18, 20, 23, 24, 26, 28, 29.
От газоснабжения:
10 сентября
10.00 — 13.00 - ул. Аскольдовцев, 19.
От электроснабжения:
9.00 — 12.00 - ул. Сполохи, 3, 5, 6.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.