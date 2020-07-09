Плановые отключения в Мурманске на 10 июля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 10 июля.
Ремонт котельной:
с 15 июня до выполнения 17 августа - плановый ремонт (полная остановка) котельной «Росляково-1» (АО «МЭС» «Североморская теплосеть») – 67 домов;
с 7 июля до выполнения 20 июля – плановый ремонт (полная остановка) Восточная котельная – 458 дома;
с 7 июля до выполнения 20 июля – плановый ремонт (остановка по горячему водоснабжению) Восточная котельная – 492 дома.
От холодного водоснабжения:
8.30 – 23.00 - ул. Фрунзе, 21/4.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Книповича, 21, ул. Новое Плато, 8; ул. Коминтерна, 15.
От электроснабжения:
10.00 – 11.00 - ул. Мира, 17;
14.00 – 15.00 - ул. Капитана Маклакова, 46.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.