Плановые отключения в Мурманске на 10 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 10 июня.

Опрессовка тепловых сетей:

с 9 июня до выполнения 11 июня - опрессовка от тепловой сети котельной «Росляково-1» (АО «МЭС» «Североморская теплосеть») – 67 домов;

с 9 июня до выполнения 15 июня - опрессовка от тепловой сети Южной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 564 дома.

Ремонт котельной:

с 9 июня до выполнения 22 июня - полная остановка котельной ТЦ «Росляково Южное» (АО «МЭС» «Североморская теплосеть») – 12 домов.

Испытания тепловых сетей:

с 8 июня до выполнения 11 июня - испытания тепловых сетей котельной «Роста» (АО «МЭС») – 114 домов.

От горячего водоснабжения:

с 15.00 8 июня до выполнения работ 16 июня - ул. Бабикова, 1.

От газоснабжения:

с 9 июня - до выполнения работ 10 июня - ул. Молодёжная (р-он. Росляково), 15.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.