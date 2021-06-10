Плановые отключения в Мурманске на 10 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 10 июня.

Испытания тепловой сети:

с 7 июня до выполнения 10 июня - испытания тепловой сети на тепловые потери котельной «Северная» (АО «МЭС») – 492 дома.

Опрессовка тепловых сетей:

с 8 июня до выполнения 15 июня - опрессовка от тепловой сети котельной «Центральная» (ПАО «МТЭЦ») -332 дома;

с 8 июня до 10 июня - опрессовка тепловых сетей после отопительного сезона от ТЦ «Росляково-1» (АО «МЭС») – 67 домов.

Ремонт ТЦ:

с 8 июня до выполнения 21 июня – плановый ремонт ТЦ «Росляково Южное» (АО «МЭС») – 12 домов.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 – 16.30 - ул. Капитана Копытова, 36.

От горячего водоснабжения:

с 13.00 7 июня до выполнения работ 16 июня - ул. Полярные Зори, 8;

с 9.00 9 июня до 16.00 10 июня - ул. Ломоносова, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 19, 21/10;

с 9.00 9 июня до 16.00 11 июня - ул. Ломоносова, 14;

9.00 – 16.00 - ул. Ломоносова, 8, 15;

9.00 – 16.30 - ул. Капитана Копытова, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44.

От газоснабжения.

9.00 – 16.00 - ул. Молодёжная (р-н. Росляково), 12;

10.00 – 16.30 – просп. Кирова, 49; ул. Новое Плато, 4; ул. Инженерная, 5.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.