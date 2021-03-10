Плановые отключения в Мурманске на 10 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 10 марта.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 9 марта до 16.00 11 марта - ул. Героев Рыбачьего, 61, 63, 75; ул. Капитана Копытова, 18, 19, 20;
с 9.00 9 марта до 17.00 11 марта - пр-т. Кольский, 224, 226, 228;
с 14.40 9 марта до выполнения работ 10 марта - ул. Капитана Пономарева, 12;
9.00 — 15.00 - ул. Мира, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25; ул. Скальная, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.
От горячего и холодного водоснабжения:
10.00 — 12.00 - ул. Крупской, 30.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 14.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 40 корп. 4, 46 корп. 1, 46 корп. 2, 48 корп. 1;
9.00 — 18.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 40 корп. 2, 40 корп. 3; ул. Александрова, 34 корп. 1, 34 корп. 2, 36, 38.
От газоснабжения:
9.30 — 16.30 - ул. Бабикова, 16; ул. Гвардейская, 13; ул. Гагарина, 6, 8;
10.00 — 16.00 - ул. Хлобыстова, 14 корп. 4.
От электроснабжения:
10.00 — 16.00 - ул. Карла Либкнехта, 15; ул. Софьи Перовской, 18.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.