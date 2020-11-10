Плановые отключения в Мурманске на 10 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 10 ноября.

От горячего водоснабжения и отопления:

9.00 – 16.00 - ул. Полярные Зори, 17 корп. 3,17 корп. 4.

От горячего водоснабжения:

9.00 – 13.00 - ул. Старостина, 91б 93, 95, 97, 99.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.00 - ул. Ивченко, 8; ул. Свердлова, 49.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.