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Мурманская область. Арктика (16+)10.11.21 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 10 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 10 ноября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 9.00 10 ноября до выполнения работ - ул. Куйбышева, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23; ул. Павлова, 14, 16, 31, 33; ул. Радищева, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 50, 53, 54, 55, 57, 58, 59; ул. Рылеева, 2, 4, 5, 6; ул. Чехова, 4, 6;

9.00 — 16.00 - ул. Свердлова, 14 корп. 1.

От горячего водоснабжения:

с 10.00 9 ноября до выполнения работ 10 ноября -  ул. Шабалина, 19, 21;

с 9.00 10 ноября до 16.00 12 ноября – просп. Кольский, 32, 34, 38;

с 9.00 10 ноября до выполнения работ 11 ноября - ул. Шабалина, 49, 51, 53, 55, 57.

От холодного водоснабжения:

с 9.00 10 ноября до выполнения работ - ул. Новое Плато, 9, 11, 13, 15, 17, 19; ул. Школьная (р-н. Росляково), 5, 5 корп. 2;

9.00 — 16.00 - ул. Генерала Фролова, 5, 7, 7а.

От газоснабжения:

10.00 — 15.00 – просп. Кольский, 68, 72, 78, 84; ул. Полярные Зори, 41 корп. 2; ул. Александра Невского, 97/60; просп. Героев-североморцев, 13, 17 корп. 2.

От электроснабжения:

9.00 — 11.00 - ул. Калинина, 28.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Комментарии

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Последние комментарии

Игорь
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
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