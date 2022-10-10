Плановые отключения в Мурманске на 10 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 10 октября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Кильдинская, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; ш. Верхнеростинское, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 21 сентября до выполнения работ 10 октября - ул. Капитана Буркова, 23.

От холодного водоснабжения:

10.00 — 20.00 - ул. Аскольдовцев, 12; ул. Александрова, 26.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.