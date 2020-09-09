Плановые отключения в Мурманске на 10 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 10 сентября.

От горячего водоснабжения:

8.30 – 16.00 - ул. Бондарная, 7а, 28, 32, 34.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 12.00 - ул. Крупской, 42, 44, 46;

10.00 – 12.00 - ул. Крупской, 30;

10.00 – 15.00 - ул. Героев Рыбачьего, 65, 67.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.00 - ул. Самойловой, 7, 9, 18;

09.00 – 23.59 - ул. Сафонова, 3а; ул. Осипенко, 37а; ул. Лобова, 17б, 15а.

Снижено давление холодной воды до 3 кг/кв. см.:

9.00 – 23.00 - ул. Сафонова, 12, 14; ул. Ушакова, 1, 3, 5/1, 5/2, 7/1, 7/2; ул. Лобова, 27/1, 27/2, 27/3, 31/1, 31/2; ул. Осипенко, 2, 4, 6, 8, 10, 14.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 – просп. Кольский, 2, 6; ул. Новое Плато, 19, 20, 22; ул. Чумбарова-Лучинского, 18, 20, 21.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.